Путин одобрил бонусы для авиакомпаний с российскими самолетами

Москва, 23 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу, согласно которой дополнительные льготы и право летать по прибыльным маршрутам будет предоставлено авиакомпаниям, закупающим российские самолеты. Об этом глава государства заявил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

«Это очень правильно, это хороший бонус для авиакомпаний», — отметил Путин.

По словам Рогозина, 80% процентов рынка занимают такие производители самолетов, как Airbus и Boeing.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, российская компания «Ямал» планирует пополнить свой авиапарк самолетами Sukhoi Superjet.

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