Сирия: бомбардировщики ВКС РФ ударили по объектам ИГ возле Дейр эз-Зора

Москва, 23 января. Шесть бомбардировщиков ВКС России Ту-22м3 в понедельник уничтожили ряд объектов «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Самолеты взлетели с территории России и прибыли в Сирию, воспользовавшись воздушным пространством Ирака и Ирана. Удары были нанесены по объектам, которые расположены возле сирийского населенного пункта Дейр эз-Зор. Речь идет о пунктах управления боевиков, складах вооружения и боеприпасов, передает «Национальное агентство новостей».

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Сирии и Ирака.