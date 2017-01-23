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Порошенко уклоняется от реализации минских соглашений — Лавров
Политика

Порошенко уклоняется от реализации минских соглашений — Лавров

Сегодня 15:11
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Порошенко уклоняется от реализации минских соглашений — Лавров

Москва, 23 января. Президент Украины Петр Порошенко пытается «увильнуть» от взятых на себя обязательств, направленных на урегулирование военного конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, последние высказывания украинского политика противоречат минским договоренностям. Поэтому Лавров рассчитывает на то, что Париж и Берлин обратят внимание на вызывающее поведение Киева.

Как ранее сообщало агентство НСН, глава Украины Петр Порошенко пообещал помешать проведению досрочных выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.

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