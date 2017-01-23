Финляндия готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

Хельсинки, 23 января. Власти Финляндии готовы заняться организацией встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как рассказал журналистам глава финского правительства Юха Сипиля, в настоящее время не имеется ни одного сигнала, который бы свидетельствовал о том, что такая встреча может состояться.

«Мы готовы организовать такую встречу на саммите Арктического совета, если политическая ситуация будет располагать к этому», — подчеркнул премьер-министр Финляндии.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президентов двух государств, сообщил, что все зависит о того, если в ходе возможного телефонного разговора Путин и Трамп сочтут это целесообразным.

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