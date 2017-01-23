Границу с США в районе Сан-Диего перекрыли бастующие мексиканцы

Сан-Диего, 23 января. Протестующие жители Мексики перекрыли КПП Отай Меса, соединяющим мексиканскую Тихуану и американский город Сан-Диего. По информации Associated Press, на месте событий около 50 демонстрантов, протестующих против роста цен на бензин в республике.

Участники протестной акции держат в руках плакаты с претензиями в адрес правительства лидера Мексики Энрике Пенья Ньето. Демонстранты на несколько часов затруднили движение автотранспорта и в районе Сан-Исидро.

Сообщается, что эти протестные акции не имеют отношения к избранию президентом США Дональда Трампа и его вступлению в должность.

Протесты против повышения цен на бензин в Мексике уже много раз перерастали в массовые беспорядки. Рост цен связан с падением курса нацвалюты — песо.