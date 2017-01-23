FAN-TV Лента новостей
Ракка: курды продолжают теснить террористов ИГ в районе плотины Табака
Новости Сирии

Ракка: курды продолжают теснить террористов ИГ в районе плотины Табака

Сегодня 15:01
157

Курды продолжают теснить террористов ИГ в провинции Ракка

Москва, 23 января. Курдские формирования отбили у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» крупный район на окраинах сирийского города Табака.

Контроль над этим районом дает курдам стратегическое преимущество, которое позволит продолжить наступление в провинции Ракка. Кроме того, под натиском сирийской армии террористы потеряли несколько населенных пунктов в провинции Алеппо.

В настоящее время авиация коалиции продолжает бомбардировки в районе плотины, которая расположена на окраинах города Табака. После авиаударов коалиции отряды курдов начнут штурм плотины, которая пока еще находится под контролем террористов.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Курдский национальный совет планирует опубликовать конституцию Федерации Северной Сирии.

комментарии
Кирилл Иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

Милонов о Femen: Либо они помереть должны были, либо поумнеть

Сегодня 17:20
89

Космонавт Волков: Орбитальные заправщики помогут при освоении далеких планет

Сегодня 16:49
118

Сенатор Лукин: Гуманитарные проблемы в Сирии должны решаться комплексно

Сегодня 16:37
99

Франция Фийона возглавит поход против санкций и пророссийское крыло в ЕС — Пушков

Сегодня 16:34
134

Сирия новости 23 января 16.30: 65 террористов уничтожено в Алеппо, сирийская армия сдерживает натиск ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 16:30
519
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Житель Удмуртии насмерть забил знакомую битой и закопал на кладбище

17:32

Делегация Дамаска по неизвестной причине покинула зал переговоров в Астане

17:29

Пьяный пациент избил врача-травматолога в больнице под Волгоградом

17:29

Арабские журналисты подрались из-за непокорной головы на встрече в Астане

17:27

Петербургским детям запретят гулять по кладбищам без родителей

17:25

Милонов о Femen: Либо они помереть должны были, либо поумнеть

17:20

Экс-президент Латвии пожаловалась на «злых и завистливых» земляков

17:19

Торнадо в США оставил без крыши над головой жителей Джорджии

17:16

Тамбовский подросток несколько месяцев планировал убийство своей семьи

17:09

Томские ученые научились предсказывать град и смерчи

17:08

Россия увеличила производство водки

17:05

Бизнесмен из России разбился насмерть на скалистом пляже в Португалии

17:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Житель Удмуртии насмерть забил знакомую битой и закопал на кладбище
Читать
Закрыть