Ракка: курды продолжают теснить террористов ИГ в районе плотины Табака

Москва, 23 января. Курдские формирования отбили у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» крупный район на окраинах сирийского города Табака.

Контроль над этим районом дает курдам стратегическое преимущество, которое позволит продолжить наступление в провинции Ракка. Кроме того, под натиском сирийской армии террористы потеряли несколько населенных пунктов в провинции Алеппо.

В настоящее время авиация коалиции продолжает бомбардировки в районе плотины, которая расположена на окраинах города Табака. После авиаударов коалиции отряды курдов начнут штурм плотины, которая пока еще находится под контролем террористов.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Курдский национальный совет планирует опубликовать конституцию Федерации Северной Сирии.