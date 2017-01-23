Пальмира показала, что мир не может защитить памятники от ИГ — Швыдкой

Москва, 23 января. Недавние разрушения, которые устроили боевики «Исламского государства» в сирийской Пальмире, наглядно продемонстрировали неспособность мирового сообщества защитить исторические памятники от вандалов. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Эта трагедия свидетельствует о том, что у мирового сообщества во время такого рода конфликтов нет реальных инструментов защиты, которые могли бы предохранить великие человеческие ценности. В этом-то и трагедия», — пояснил он РИА Новости.

Как сообщает «Национальная служба новостей», на днях боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ДАИШ) разрушили фасад римского амфитеатра в Пальмире.