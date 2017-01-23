К истории американской паранойи: четыре признака того, что Трамп «работает на Россию»

В современном мире кажется чем-то совершенно немыслимым, что президента США всерьез могут обвинять в том, что он якобы «агент Кремля». Даже в самый разгар холодной войны такие байки для многих выглядели бы явно фантастическими. И все же американские конспирологи не унимаются. Дональду Трампу, 45-му президенту США, приходится отбиваться от самых разнообразных нападок американских СМИ. В числе прочего — и от обвинений в том, он «кремлевский агент», проникший в Белый дом, чтобы развалить его изнутри.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Димитри Эрлиха «Четыре признака того, что Трамп работает на Россию», опубликованную на информационном ресурсе The Huffington Post.

Итак, четыре тревожных признака того, что в Белом доме обосновался «ставленник Кремля», и следующий из этого страшный вывод.

1. Как верно заметила 86-летняя мать автора статьи, до сих пор остается актуальным вопрос, почему Трамп, который до выборов отличался практически нулевым интересом к международной политике, вдруг начал говорить, что США должны избавиться от НАТО. Это, несомненно, является одним из главных пожеланий Владимира Путина.

2. В своей предвыборной кампании Трамп заявил, что, если бы он был президентом, Россия не взяла бы себе Крым. Когда ему сказали, что это уже произошло и Америка в ответ ввела санкции, Трамп (еще в июле 2016 года) выдвинул идею, что эти санкции нужно отменить. Опять же, очевидно, что отмена санкций является одним из приоритетов Москвы, так как они наносят вред экономике России.

3. Третья подсказка — это уже не действия Трампа, но загадочное бездействие Путина. После того как в декабре Барак Обама выслал с территории США десятки российских дипломатов, все ожидали, что Путин ответит тем же. Как ни странно, он этого не сделал. Это совсем не похоже на российского президента. Может быть, Кремль решил не предпринимать ничего потому, что знал, вскоре у него появится свой человек в Белом доме?

4. Почему Трамп выбрал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря? Тиллерсон — хороший друг Путина и глава Exxon Mobil. Он ключевой игрок в стратегии России по получению контроля над природными ресурсами.

Проблема заключается в следующем: очевидно, что Трамп готов сделать все, чтобы избежать разоблачения. Но что будет, если Джон Маккейн, Линдси Грэм и другие традиционно антироссийские сенаторы-республиканцы не дадут Трампу исполнять приказания Путина, таким вопросом задается в итоге автор статьи, уже традиционно — и бездоказательно — представляющей нового президента США марионеткой в руках третьих сил.