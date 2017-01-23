Лидеры «Кубани» Фролов и Хубулов могут продолжить карьеру в «Анжи»

Москва, 23 января. Вратарь «Кубани» Евгений Фролов и полузащитник Арсен Хубулов, также представляющий краснодарский клуб, могут перейти в «Анжи», пишет газета «Известия».

По данным издания, махачкалинский клуб, который ранее был вынужден пойти на сокращение бюджета, присматривается к футболистам с российским паспортом, уровень которых соответствует требованиям «Анжи».

«В настоящий момент оба игрока являются самыми высокооплачиваемыми футболистами «Кубани». Их оклад составляет порядка 2 млн рублей в месяц, - пояснил источник в краснодарском клубе.

Отметим, что немногим ранее Фролов и Хубулов были переведены во второй состав «Кубани». По данным СМИ, это связано с тем, что футболисты отказались пойти на понижение зарплаты.