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Загадочная гибель мужчины в парке львов расследуется в Крыму
Происшествия

Загадочная гибель мужчины в парке львов расследуется в Крыму

Сегодня 14:45
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Загадочная гибель мужчины в парке львов расследуется в Крыму

Симферополь, 23 января. На территории парка львов «Тайган» в крымском Белогорске обнаружили труп мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает сегодня пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями было найдено в подсобке на территории парка. Обстоятельства и причины его гибели сейчас выясняются. Следователи уже назначили ряд экспертиз, передает Газета.Ru.

Добавим, ранее в японском питомнике лев напал на смотрителей, которые мыли его клетку. В результате нападения хищника серьезные травмы получили мужчина и женщина.

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Ксения Тасманова
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