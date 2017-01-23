Астана, 23 января. Делегации России, Ирана и Турции потребовали от представителей так называемой «умеренной» сирийской оппозиции отмежеваться от запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Об этом говорится в документах, который были подготовлены по итогам межсирийской встречи в Астане.

Как сообщало агентство НСН, 23 января в столице Казахстана стартовали переговоры, в которых приняли участие оппозиционные сирийские политики, а также официальные представители правительства Сирийской Арабской Республики.

Читайте по теме: Сирия новости 23 января 12.30: сирийский генерал погиб под обстрелом в Алеппо, коалиция наносит удары по мирным жителям в Идлибе и Хасаке