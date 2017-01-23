ЛНР: ВСУ продолжают наступление в сторону Стаханова

Луганск, 23 января. Украинские военные продолжили наступление на город Стаханов, находящийся на территории ЛНР. Киевские силовики заняли господствующую высоту в нейтральной зоне. Об этом сообщили украинские СМИ.

Украинские войска подошли на 500 метров к Стаханову, заняли позиции на господствующей высоте в нейтральной зоне. Ранее эти позиции занимали представители народной милиции ЛНР. В Луганской республике эту новость пока никак не прокомментировали.

Ранее появилась информация, что украинская армия обстреляла представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и работников СМИ, документировавших обстрел села Долгого Луганской области. Представители ОБСЕ отказались выезжать и фиксировать факт обстрела, заметив, что в воскресенье у миссии выходной.