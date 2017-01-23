Медведев распорядился увеличить пенсии с февраля

Москва, 23 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник подписал распоряжение о повышении пенсии для неработающих пенсионеров с 1 февраля. Речь идет об индексации пенсий на уровне прошлогодней инфляции.

«Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%», — отметил Медведев во время встречи с вице-премьерами в понедельник.

На индексацию пенсий правительство планирует потратить 230 млрд рублей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, работы по подготовке индексации находятся на завершающей стадии.