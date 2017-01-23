Особое мнение: судья КС РФ назвал недопустимым запрос Мнюста по делу ЮКОСа

Санкт-Петербург, 23 января. Конституционный суд России опубликовал особое мнение судьи Владимира Ярославцева по делу ЮКОСа. В нем Ярославцев назвал недопустимым принятие запроса Минюста РФ о неисполнении решения ЕСПЧ по делу нефтяной компании, а также заявил, что производство по нему необходимо прекратить.

Текст особого мнения появился на официальном сайте КС. «Полагаю, что запрос Министерства юстиции РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению»,— говорится в документе.

Напомним, 19 января КС РФ разрешил Москве не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 1,9 млрд евро, решение об этом ранее принял ЕСПЧ. В ответ представители НК заявили, что КС занимается «подрывом демократических институтов».

