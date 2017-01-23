Путин согласился встретиться с новыми инвесторами «Роснефти»

Ново-Огарево, 23 января. Глава Российской Федерации Владимир Путин дал свое согласие на встречу с представителями компании Glencore, Катарского инвестиционного фонда и итальянского банка «Интеза» — участниками сделки по приватизации 19,5% акций «Роснефти». Сегодня руководитель нефтяной компании Игорь Сечин обратился к российскому лидеру с соответствующим предложением. Сечин отметил, что «Роснефть» настроена на новые проекты с данными партнерами.

Глава «Роснефти» также выразил мнение, что такая встреча нужна, чтобы проинформировать президента РФ о новых проектах, которые состоятся с их участием, а также для того, чтобы подчеркнуть значение этой сделки.

«Хорошо», — сказал на это Путин.

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Напомним, ранее «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали дополнительное соглашение, посвященное увеличению поставок нефти транзитом через Казахстан.