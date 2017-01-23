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Сирия: ВВС Турции уничтожили 65 боевиков ИГ в рамках операции «Щит Евфрата»
Новости Сирии

Сирия: ВВС Турции уничтожили 65 боевиков ИГ в рамках операции «Щит Евфрата»

Сегодня 14:27
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Сирия: ВВС Турции уничтожили 65 боевиков ИГ в рамках операции «Щит Евфрата»

Анкара, 23 января. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции уничтожили 65 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в рамках операции «Щит Евфрата», которая проходит на севере Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС Турции.

«В ходе проведенных в течение дня операций нейтрализовано 65 членов ИГ. ВВС Турции нанесли удары по 14 целям ИГ в регионах Эль-Баб и Бзагах. Уничтожены шесть командных центров, семь укрытий, а также заминированный автомобиль», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что беспилотник международной коалиции нанес удары по нескольким объектам ИГ в районе населенных пунктов Тадиф, Абу Джаббар и Увашия. В результате операции силам коалиции удалось уничтожить танк, четыре транспортных средства террористов и минометную батарею.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) намерены возобновить доставку гуманитарной помощи в сирийский город Дейр-эз-Зор к 26 января.

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Кирилл Иванов
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