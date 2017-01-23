Жириновский предложил переселять стариков на север

Мурманск, 23 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил помочь пенсионерам, не имеющим собственного жилья, переехать в города на Крайнем Севере, например, в Мурманск. По мнению политика, для стариков не так важно, где находится город, главное, чтобы им предоставили хорошие условия проживания.

Жириновский выступил с инициативой нестандартного заселения «пустующих» городов, включая Мурманск на Крайнем Севере и Магадан на Дальнем Востоке. «Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, пенсионер живет в плохих условиях, какая ему разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины», — цитирует его «Парламентская газета».

Глава партии добавил, что пенсионеры, как правило, не работают, а потому не слишком привязаны к местности. Кроме того, похожее предложение он адресовал и творческим людям, которым понравится удаленная работа в моногородах, сообщает пресс-служба ЛДПР.

«Навязывать ничего не надо, необходимо просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей» — резюмировал Жириновский.﻿