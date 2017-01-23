Дутерте удержался от мата на встрече с участницами конкурса...

Манила, 23 января. Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил участниц конкурса «Мисс Вселенная». Во время встречи политик смог воздержаться от ненормативной лексики и шуток о сексе. Об этом, по словам Дутерте, его попросили перед визитом.

«Я надеюсь, что этот день никогда не закончится», – сказал президент Филиппин, выступая перед девушками. Кроме того, он признался, что ранее ему еще ни разу не доводилось быть в комнате, полной красивых женщин.

Отметим, что Дутерте не раз подвергали критике за нелицеприятные высказывания в адрес женщин.

Филиппины стали первой азиатской страной, принявшей этот конкурс. Это произошло в 1974 году. Повторно «Мисс Вселенную» выбрали на Филиппинах в 1994 году, а два года назад победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах. В этом году за корону будут бороться 86 кандидаток.

IN PHOTOS: President Rody Duterte welcomes #MissUniverse candidates during a courtesy call in Malacañang.



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