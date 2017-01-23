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Ирак получит газ по новому иранскому газопроводу
Экономика

Ирак получит газ по новому иранскому газопроводу

Сегодня 14:22
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Ирак получит газ по новому иранскому газопроводу

Тегеран, 23 января. Ирак на днях получит голубое топливо из Ирана через новый газопровод, который начнет работу 23 января. Об этом заявил представитель Национальной иранской газовой компании (NIGC), Маджид Бужарзаде.

Иран уже закачал газ в трубопровод, Ирак пока по техническим причинам не готов к приему газа, добавил Бужарзаде.

Ранее, заместитель министра нефти Ирана по международным и коммерческим вопросам Амир Хоссейн Заманиниа заявил, что поставка газа в Ирак пройдет сразу же как будут решены финансовые вопросы. По контракту, Иран будет экспортировать в Ирак 35 миллионов кубических метров газа в сутки в течение шести лет.

Напомним, одной из главных проблем Ирака по-прежнему остаются боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). Причем эта проблема затронула и другие страны и регионы. Как сообщает «URA.RU», 19-летний грабитель-неудачник из уральской глубинки попал под прицел ФСБ из-за увлечения исламом.

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Таисия Григорьева
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