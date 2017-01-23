Рогов — о судьбе ДНР и ЛНР: Трамп превратил петухов Украины в голубей мира

Украина пытается доказать США и Европе, что она готова к диалогу, лишь бы к ней не потеряли интерес. Именно так расшифровал слова губернатора Донецкой области Павла Жебривского о «мирной деоккупации» Донбасса собеседник Федерального агентства новостей, председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов.

Жебривский рассказал об этой возможности в эфире одного из телеканалов. По его словам, Украина может восстановить контроль над территорией при соблюдении четырех условий. Во-первых, давление на Россию со стороны Запада должно продолжиться. Во-вторых, нужно довести до конца реформы. В-третьих, построить современную армию. Наконец, организовать новую Донетчину и Луганщину, которая бы сильно отличалась от того, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Надо понимать, что Жебривский — еще тот человеконенавистник, его инициативы всегда отличались кровожадностью и нетолерантностью к жителям Донбасса, которые не приняли переворот и продолжают бороться за родную землю. На постмайданном пространстве Украины политики видят себя ястребами, но там есть только петухи. которые рвутся в бой. Слова о «мирной деоккупации» являются попыткой перестроиться и превратиться из петуха в голубя мира. Именно поэтому вслед за тем же Пинчуком, которого пока еще все клюют, Жебривский и множество других чиновников начнут массово «переобуваться» в воздухе, показывая, что они готовы к диалогу, к вменяемым вещам с помощью западных партнеров», — комментирует собеседник ФАН.

По его словам, формула здесь очень простая, она выработана явно не Жебривским, а псевдоэлитой: мол, если Запад поддержит Киев, он готов без войны решить все проблемы и быть абсолютно подотчетным и управляемым.

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«С одной стороны, Украина просит о давлении на Россию, но с другой обещает и реформы в стране и строительство «новой Антироссии», которая будет более привлекательной, чем то, что они строили последние три года. Тот же Жебривский опять говорил о минских договоренностях, путая очередность их исполнения. Сначала он просит отдать Украине границу, а уже потом обещает провести выборы и все остальное. Но губернатор Донецкой области сейчас ни на что не влияет, максимум на свой аппарат помощников. И в Мариуполе, и в массе других городов, которые пока еще находятся под временной оккупацией украинских властей, это не отражает ситуации и поддержки народа. Она не то, что минимальная, она отсутствует напрочь», — продолжает он.

Еще в начале января президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, громко объявил: российская оккупация в Донбассе — это временное явление. Тогда его слова встретили аплодисментами.

«После приезда Байдена и его встречи с Порошенко дана команда актуализировать украинскую тему. Киев не является сейчас краеугольным камнем повестки дня, это далеко не самый важный момент в переговорах администрации нового президента и России. Теперь украинские политики стараются выступать с различными инициативами на всех площадках, которые только возможны. Идет реанимация темы, чиновники показывают, что у них есть желание диалога. На самом деле их единственное желание — усидеть во власти, оттянуть свой конец, который неизбежен», — добавляет Рогов.