Перессорились: движение Femen объявило о своем распаде

Киев, 23 января. Украинское феминистическое движение Femen больше не существует. Об этом журналистам рассказала одна из активисток организации Яна Жданова.

По словам Ждановой, распад Femen стартовал еще 2015 году.

«Закончили мы так же, как другие классические женские феминистические организации: все перессорились», — цитирует ее слова Lenta.ru.

Напомним, в конце ноября 2016 года активистка Femen уничтожила фрагмент Берлинской стены возле здания посольства Германии в Киеве.

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