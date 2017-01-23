Сирия и Россия обсудят детали торговых отношений

Москва, 23 января. Правительство России согласно начать переговоры с Сирией об обмене информацией по товарам и транспорте, которые ввозятся в арабскую республику. Соответствующее распоряжение в понедельник было опубликовано на сайте правовой информации.

Как сообщает Национальная служба новостей, в Астане сегодня начались переговоры по урегулированию сирийского кризиса. Помимо сирийского правительства в переговорах примут участие представители сирийской оппозиции, а также делегации из Ирана, Турции, России и ООН.