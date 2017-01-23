Сенатор Морозов: Политика Трампа может вынудить Украину приползти к России

В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект «О языке», который предполагает использование исключительно украинского языка и за невыполнение которого следует уголовная ответственность. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Олегом Морозовым антироссийскую политику Киева.

Авторам законопроекта стали 33 народных депутата из различных фракций, они предлагают сделать использование украинского языка обязательным для всех сфер общественной и государственной жизни, а также в средствах массовой информации. Документ касается оформления документов, проведения заседаний, а также обращений граждан. Кроме того, украинский язык предлагают сделать обязательным во внешкольных, дошкольных, школьных и высших учебных учреждениях.

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«Мне кажется, что к этому нужно относиться как к очередному проявлению болезни, которой больна вся правящая современная элита Украины. Одним симптомом больше, одним меньше, ничего не меняется. И каждый раз реагировать, делать заявления, тем более пытаться наказывать за эти глупости, — все равно, что вставать на одну доску с ними. Завтра они еще что-нибудь русофобское придумают. Вся политика современного украинского руководства — политика, которая построена с приставкой «анти». Они делают все, что плохо для России, говорят то, что будет рисовать образ нашей страны в негативном цвете и в глазах самих украинцев, и в глазах мировой общественности. Вот этим живет современная украинская элита. Это абсолютнейший тупик. Никогда в истории ни один политический режим не выживал на антипрограмме, не имея никакого позитивного плана развития. Поэтому я бы отнесся к этому как к очередной глупости. Конечно, надо дать ей оценку. И она будет дана нашими экспертами и политиками», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, действия Верховной рады — абсолютно недружественный акт в отношении России. Но самое главное, что это — абсурд в отношении собственного народа, 90% которого говорит на русском языке. Даже этнические украинцы прекрасно владеют этим языком. Это деформация языковой политики в стране и создание абсолютно некомфортной ситуации для огромного количества людей.

«Изменится ли антироссийская риторика Киева после прихода Трампа? Если этот товар будет кем-то покупаться (плата за русофобскую политику, как это делали раньше), то его будут производить, потому что ничего другого Украина пока продавать не может. Киев сейчас постоянно запугивает Запад мифической «российской угрозой» и представляет себя неким форпостом между цивилизованным миром и Россией. Если Украина не будет производить подобный товар, то ей придется менять риторику, в том числе и политику. Потому, что если Трамп действительно откажется платить непонятно за что, тогда Украине придется выстраивать нормальные отношения, в том числе с Россией, исполнять минские соглашения, вступать в прямые переговоры с Юго-Востоком, проводить реальную реформу Конституции, придется становиться нормальным и цивилизованным европейским государством. Поэтому все зависит от того, что скажут за океаном», — резюмировал Олег Морозов.