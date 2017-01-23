Алеппо: сирийцы привыкают к мирной жизни в надежде на переговоры в Астане

Алеппо, 23 января. Жители сирийского Алеппо привыкают к мирной жизни после освобождения города от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Сирийцы надеются, что переговоры в Астане позволят прекратить кровопролитие на их родине.

Впервые за долгое время в Алеппо открылась для посетителей крупнейшая крепость Ближнего Востока, которая в наши дни является музеем. При этом террористам так и не удалось выбить солдат сирийской армии из крепости, поэтому она все время оставалась под контролем правительственных сил.

Кроме того, в Алеппо началась подготовка к детскому чемпионату по футболу, в котором примут участие школьники. Террористы запрещали детям играть в футбол, поэтому школьники с огромным удовольствием принялись за тренировки.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что 23 января в Астане состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Президенты намерены обсудить пути мирного решения конфликта в Сирии.