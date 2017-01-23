Украина уходит в гетто: туда ее заталкивает законопроект «О языке»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О языке», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

Авторами проекта закона стали 33 депутата из разных фракций. Они предлагают отменить действующий закон «Об основах государственной языковой политики», который регулирует сферу применения русского языка и других языков национальных меньшинств в стране.

Язык до Киева не доведет

В новом варианте украинского языкового закона значительно ужата сфера использования языков национальных меньшинств, в частности русского языка. В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.

Послабления в использовании языков национальных меньшинств допускаются только в дошкольных и школьных учебных учреждениях, обучение же в университетах, институтах и академиях должно вестись исключительно на украинском языке. В качестве альтернативы допускается лишь изложение ряда предметов на «официальных языках ЕС».

Все культурно-массовые мероприятия также должны проводиться исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Согласно проекту закона, фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском, его предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Накладываются ограничения и на субтитрование фильмов (что было до сих пор лазейкой для выхода российских фильмов на украинские телеэкраны — субтитры могут занимать не более 15% реплик в фильме, а фильмы с субтитрами не могут занимать более 10% репертуара кинотеатра или телепрограммы).

В силу этого, передачи и фильмы на других языках должны обязательно дублироваться на украинском языке. В случае использования участником телепрограммы иного языка (даже в прямом эфире!) телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык. При этом передачи на иных языках, кроме украинского, не могут занимать более 10% эфирного времени телеканала и должны подвергаться обязательному субтитрованию.

Электронные СМИ, согласно законопроекту, должны иметь страничку на украинском языке, причем она должна загружаться пользователю по умолчанию. Обязательным становится использование украинского языка и в научной деятельности — защита диссертаций и публикация научных статей допускается только на украинском языке.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи книг на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.

В сфере обслуживания (магазины, кафе, рестораны и так далее) также является обязательным использование украинского языка — как в меню, прейскурантах и ценниках, так и и в общении продавцов, кассиров и официантов с клиентами.

Награждать не будут, будут наказывать

К нововведениям будущего закона можно отнести и развернутый репрессивный аппарат, который прописан в тексте законопроекта.

Так, уже в его первой статье утверждается, что попытки введения многоязычия в официальном обороте является, не более и не менее, как «нарушением конституции Украины» и «действиями, направленными на раскол страны, межэтническое противостояние и смену или подрыв конституционного строя».

В качестве должностных лиц, ответственных за исполнение закона, на Украине формируется институт «инспекторов по языку», которые должны следить за исполнением законодательства в языковой сфере. В их полномочия входит разбор жалоб и обращений граждан по нарушениям их «языковых прав», что возрождает институт доносительства и стукачества в сфере «не та той мове говоришь!».

Более того, жалобу или обращение можно подать в течение двух лет после нарушения — даже если оно состояло в устном ответе или публичном выступлении на ином языке, нежели украинский.

За нарушение закона предлагается штрафовать в размере от 200 до 400 минимумов доходов граждан (3400–6800 гривен, что на данное время составляет 130–260 долларов), если речь идет об официальных органах и бюджетных организациях, от 200 до 300 (3400–5100 гривен) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800–8500 гривен) — в случае нарушения закона со стороны СМИ.

Язык в собственном соку

Если этот законопроект превратится в закон, это будет означать, что Украина объявила войну своим собственным русскоязычным гражданам.

По самым скромным оценкам, не менее 10% нынешнего населения страны (без Донбасса и Крыма) составляют этнические русские, а около 80% граждан Украины используют русский язык в качестве языка бытового общения.

При этом стоит учесть, что репрессивные меры практически не действуют на цивилизационное поле русского языка, воздействуя скорее на формальное следование нормам, но отнюдь не духу языковой практики. Пока все, чего добились гонители русского языка, это снижение грамотности — как у тех, кто говорит и пишет на русском языке, так и у украиноязычных «громадян».

Часть слов в современном украинском языке пытаются заменить полонизмами, но в разговорном языке они плохо приживаются. Это напоминает попытки немцев в период оккупации той же Украины вводить свои слова, типа «рейхскомиссариат», вместо устоявшихся обозначений органов власти.

Такая политика приводит к отторжению от украинского языка многих граждан Украины, ведет к его максимальной маргинализации. Фактически, украинский язык помещается в языковое гетто, где он будет вариться в собственном соку. Особенно наглядно этот процесс будет виден в сложных языковых сферах — технике, образовании, науке, медицине.

Бег по тонкому льду

Процесс маргинализации украинского языка запущен уже давно, едва ли не с момента обретения Украиной «незалежности». Но, несмотря на 25 лет усиленного внедрения «мовы», по-прежнему большая часть книг, песен и творчества на Украине звучит на русском языке. Компьютерные игры и большая часть украинского интернета — также русифицированы.

Независимые исследования, в том числе американских фондов, показывают, что даже те жители юго-востока страны, которые изучали украинский язык в школе, впоследствии для обыденного общения используют русский язык.

Понятно, что киевская власть при всяческом одобрении Запада пытается сделать вторым разговорным для украинцев английский язык. Однако большинство граждан Украины, всячески нарушая «конституционный порядок», как говорила, так и говорит на украинском и русском языках. Причем это характерно даже для тех, кто всячески выпячивает свое «украинство»: еще никто не видал «официального» украинского националиста, который не говорил бы хорошо на русском языке.

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К слову, в последнее время на Украине нагнетается неприятие не только всего русского, но и, например, польского. Не случайно недавно одиозный националист Дмитрий Корчинский заявил, что после уничтожения всех памятников советским воинам необходимо взяться за памятники жертвам Волынской резни. Вскоре после этих слов вандалы разрушили один из мемориалов в память о погибших поляках на Западной Украине. А ведь в стране существует еще и венгерское, молдавское и другие меньшинства.

Таким образом, киевский режим идет по тонкому льду: с одной стороны, он заявляет о приверженности европейским ценностям, а с другой — всячески нарушает эти ценности в сфере национальной и языковой политики.

Излишним будет говорить, что киевский режим идет по пути, обедняющему языковое, культурное и историческое наследие собственного народа. Например, сегодня на Украине всячески замалчивается факт, что Тарас Шевченко писал не только стихи на украинском языке, но и замечательную прозу на русском. Украинца по происхождению Николая Гоголя недолюбливают за то, что он писал свои великие произведения на русском языке — и даже «переводят» в школьной программе на украинский, в точности по норме «дублирования» фильмов на украинском языке.

Что будет дальше

При этом, например, Соединенные Штаты, воевавшие с Великобританией за свою независимость в XVIII веке, отнюдь не стали выдумывать некий «американский язык» якобы для того, чтобы избавиться от «проклятого колониального прошлого». Но постепенно американский вариант английского естественным путем стал несколько отличаться от своего островного предка.

Обратная, но столь же поучительная ситуация произошла в Норвегии — там, несмотря на многолетние усилия насаждения «народного», или «нового», норвежского, называемого нюношк, в итоге победил «старый» норвежский, или букмол, более близкий к шведскому и датскому языкам, от которых норвежские националисты хотели всячески избавиться в ХХ веке, принимая законы, подобные украинскому закону «О языке».

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Ничего путного из этой затеи не вышло: сегодня букмол является официальным языком Норвегии. На нем издаются около 92% всех печатных изданий, разговаривает 90% населения, и даже государственная норвежская вещательная корпорация NRK 80% своих программ выпускает на «старом» норвежском.

Скорее всего, столь же ожидаемым окажется и ответ украинского общества на языковую вакханалию своих депутатов. «Здоровеньки булы, люби друзи!» И тут же: «Йдить до биса, засранци!»