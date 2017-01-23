Китай покоряет космос: сможет ли Поднебесная обогнать Россию в лунной гонке

Власти Китайской народной республики намерены запустить в конце ноября спутник зондирования Луны «Чанъэ-5». Об этом сообщает представитель Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Самое печальное в том, что у китайцев есть все шансы на то, чтобы обогнать нас в новой космической гонке, считает научный обогреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Предполагается, что спутник дистанционного зондирования Луны «Чанъэ-5» будет заниматься дополнительным сбором информации о естественном спутнике Земли. Впоследствии полученные данные могут быть использованы для разработки систем посадки и освоения небесного тела.

«Китайские специалисты уже давно работают над новыми автоматическими космическими станциями и системами, которые будут заниматься постоянным изучением ближайшего к нам космического объекта. Они уже вывели на орбиту несколько орбитальных станций и сейчас работают над модульной космической станцией. Поэтому я склонен считать, что «Чанъэ-5» будет работать исправно», — поясняет эксперт.

В целом, за весь 2017 год КНР планирует осуществить порядка 30 космических запусков. Среди них, в рамках программы зондирования естественного спутника, предполагается и запуск указанного выше спутника. Космический аппарат будет выведен самой мощной китайской ракетой-носителем «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»).

«Тут надо вспомнить, как китайской стороне российские ученые передали наработки по космическим станциям типа «Салют», за что наших инженеров, кстати, посадили. Вот эти системы в КНР долгое время развивали, и теперь их луноход стоит на Луне. В общем, все их наработки в космической отрасли принадлежат нам и Советскому Союзу. Они доводят до совершенства то, что придумывают другие, и вряд ли их можно за это винить», — подчеркивает Галкин.

Пуски ракет будут осуществлены с космодрома Вэньчан, что в провинции Хайнань. Полученные от китайской стороны сведения свидетельствуют о хорошем техническом состоянии китайской космической программы.

«А вообще, если смотреть на сложившуюся ситуацию объективно, то я думаю, что они нас обгонят. Это связано с тем, что Пекин вкладывает в развитие своего космоса колоссальные средства. Это то, чего мы не делаем. Когда объявляется государственная космическая программа, а в Китае именно так, то она выполняется всем обществом, и на нее не жалеют средств. Вспомните американцев — когда мы запустили в космос Юрия Гагарина, американский президент Джон Кеннеди объявил, что они за десять лет должны высадиться на Луну. Они вложили в это огромные средства и в итоге высадились. Вот у китайцев сейчас то же самое. Думаю к 2025-28 году они высадят на Луне первых тайконавтов», — заключает эксперт.

Напомним, «Чанъэ-5» — перспективная беспилотная миссия КНР по исследованию Луны. Она будет первой Китайской возвращаемой экспедицией, которая доставит на Землю около двух килограммов реголита (лунного грунта — прим. ред.) и образцов горных пород. Примечательно, что космический аппарат, назван в честь китайской богини Луны Чанъэ.