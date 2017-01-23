Ученые выяснили, что женщины и мужчины по-разному борются с депрессией

Москва, 23 января. Эксперты выяснили, что мужчины и женщины совершенно по-разному борются со стрессом и депрессией. В исследовании участвовали более 240 женщин и 150 мужчин.

Для 27% мужчин и 11% женщин лучший способ победить депрессию — это маленечко покутить, предавшись употреблению алкоголя и случайным сексуальных связям.

Однако более 50% женщин и около 30% мужчин предпочитают заедать горе сладким и мучным. Мужчины в два раза быстрее справляются с депрессией, потому что женщины любят пострадать подольше, обсуждая оскорбленные чувства в компании подруг.

Мужчины чаще обращаются за помощью к психотерапевтам. Однако мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, сводят счеты с жизнью, не справившись с психологическим состоянием.