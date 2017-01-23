Вильнюс решил не считать госизменой отдых школьников в России

Вильнюс, 23 января. Власти Литвы закрыли дело по факту участия литовских школьников в сборе военно-спортивных организаций, финансируемом Россией.

Окружная прокуратура Вильнюса в понедельник прекратила досудебное расследование, которое продолжалось в течение двух лет. Впрочем, это не окончательное решение, потому что оно может быть обжаловано.

Напомним, что в 2014 году литовские СМИ сообщили, что ученики русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской участвуют в ежегодном сборе военно-спортивных организаций «Союз», который финансирует министерством обороны РФ. После этого правоохранительные органы Литвы начали проверку с обысками в гимназии и допросом свидетелей.