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Сирия сегодня: САА отбила у ИГ кладбище в Дейр эз-Зоре, войска Асада не щадят боевиков в Алеппо
Новости Сирии

Сирия сегодня: САА отбила у ИГ кладбище в Дейр эз-Зоре, войска Асада не щадят боевиков в Алеппо

Сегодня 14:02
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Сирия сегодня: САА отбила у ИГ кладбище в Дейр эз-Зоре, войска не щадят боевиков в Алеппо

Сирия, 23 января. Правительственные войска избавляют Алеппо от последних боевиков «Джебхат ан-Нусры», радикалы ИГИЛ убили в Ракке добровольца YPG из Калифорнии, наступление САА на ИГ в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Чистка Алеппо

Войска Сирийской арабской армии добились значительного прогресса в юго-восточной местности Алеппо в минувшее воскресенье, отбив несколько населенных пунктов у боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), передает AM News.

Снятое местным населением видео наглядно показывает, что войска Башара Асада продвигаются через позиции «Джебхат ан-Нусры» вдоль города Ханассер. С наступлением в Сирии режима перемирия правительственная армия смогла сосредоточить удары на вооруженных группировках, занимающих юго-восток Алеппо.

По состоянию на 23 декабря после ожесточенных боестолкновений с вооруженной оппозицией Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над Алеппо, сообщают источники в сирийском правительстве.

Смерть американца от рук ИГИЛ

Американский доброволец из курдских Отрядов народной самообороны (YPG) был убит возле Ракки боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Житель Калифорнии, известный как доброволец YPG Кава Амед, был убит 15 января в селении Малая Сувейдия, расположенном на западе Ракки. Известно, что он пришел в ряды курдских добровольцев 4 ноября прошлого года.

«Меня зовут Паоло Тодд, я из Калифорнии, мой курдский позывной «Кава Амед». Я пришел поддержать жителей сирийского Курдистана и их права как коренного народа», — рассказывал доброволец в видео, опубликованном в Интернете.

Наступление на Дейр эз-Зор

Воспользовавшись непогодой, боевики ИГ штурмовали оборону САА в районе ферм «Панорама». Сообщается, что боестолкновение между террористами и правительственными войсками длилось не один час. Несмотря на распространяющуюся в СМИ информацию об успехах боевиков, террористам не удалось отбить местность в западной части Дейр эз-Зора. Террористы оказались зажаты в кольцо на кладбище, где сирийские войска начали мощное наступление на боевиков.

Наступление на Дейр эз-Зор

Военный источник в Дейр эз-Зоре сообщил, что сирийские военные продвинулись, по меньшей мере, на 400 метров вглубь кладбища, заставив ИГ сдать позиции после понесенных террористами потерь.

По имеющимся данным, более 40 террористов ИГИЛ были нейтрализованы, в том числе и командиры боевиков из Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака.

комментарии
Алексей Громов
#башар асад #паоло тодд #кава амед
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Житель Удмуртии насмерть забил знакомую битой и закопал на кладбище
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