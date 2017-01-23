Москва столкнулась с ощутимой нехваткой судей

Москва, 23 января. Москва испытывает ощутимый дефицит федеральных и мировых судей. По мнению экспертов, судебный корпус столкнулся с нехваткой кадров из-за гигантской нагрузки на судей и жестких внутрикорпоративных правил.

Как сообщил газете «Известия» представитель Московского городского суда, сейчас в городских и районных судах работают 486 судей, причем еще 119 мест остаются вакантными. В штатном расписании из мировых судей числится только 371 человек, дефицит здесь составляет 67 специалистов.

«Говорить об остром дефиците судей не приходится, однако определенная кадровая нехватка, бесспорно, есть. Она обусловлена прежде всего высокой нагрузкой на судей Москвы», — сообщила глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. Эксперты также считают, что на решение не идти в судьи может повлиять наличие жесткой, почти военной дисциплины.