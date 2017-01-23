Единый фронт в борьбе за мир: встреча в Астане определит будущее Сирии

В Астане начались переговоры между сирийским правительством и оппозицией. На встрече присутствуют также представители стран-гарантов перемирия от 29 декабря. Это, напомним, Турция, Иран и Россия. Организатором переговоров выступает Казахстан. Делегации США и ООН прибыли в Астану в качестве наблюдателей.

Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, возглавляет российских переговорщиков. Хосейн Джабери Ансари, замминистра иностранных дел Ирана — во главе делегации из Тегерана. Глава турецких представителей — заместитель советника МИД Турции по делам Ближнего Востока и Африки Седат Онал. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол присутствуют на встрече в качестве наблюдателей.

Башар Джаафари, постоянный представитель Сирии при ООН, возглавляет делегацию официального правительства в Дамаске. Главный переговорщик от вооруженной оппозиции — представитель «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш.

Чего следует ждать от этой и последующих встреч по Сирии в Астане? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Владимиру Брутеру, политическому обозревателю, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований.

«Встреча в Астане означает, что Сирия и страны-гаранты перемирия, Турция, Иран и Россия, сейчас пытаются выработать общую позицию, на основании которой они затем будут разговаривать с остальными внешними и внутренними участниками конфликта — прежде всего, с новой президентской администрацией в США. Если сегодняшняя встреча завершится успехом, то Западу придется иметь дело не с разрозненным видением будущего Сирии, а с единой точкой зрения. Белый дом может, таким образом, оказаться в еще более сложных условиях в сравнении с нынешними. Компромиссную позицию Дамаска, Тегерана, Анкары и Москвы будет очень сложно не принимать во внимание, с ней придется считаться», — приводит свою точку зрения политолог.

Собственно, именно для того чтобы все не западные участники процесса сирийского мирного урегулирования и могли выступать общим фронтом, считает Владимир Брутер, и был создан казахстанский формат.

«Что касается перспектив нынешней и будущих встреч в Астане, то, я считаю, что даже в таком формате ее участникам придется столкнуться с рядом сложностей. Турции будет особенно сложно согласовать многие свои позиции. Судьба сирийского Курдистана сейчас представляется почти неразрешимым вопросом. Переговоры в этом направлении будут очень и очень трудными хотя бы потому, что курдское движение на встречу в Астану никто не приглашал. Курды сейчас контролируют 15–20% территории Сирии, тем не менее в переговорах они не участвуют. При этом их, конечно, не воспринимают как безусловного врага — в отличие от, скажем, ИГИЛ (запрещено в РФ). Но и друзьями их не считает ни Турция, ни Сирия. Только Иран, быть может, относится к ним нейтрально, хоть и с некоторыми оговорками.

Потому в казахстанском формате есть очень много неизвестного и сложного. Большого оптимизма по поводу самых первых встреч у меня нет. Между тем я верю в то, что все четыре стороны искренне надеются прийти к какому-то окончательному варианту соглашения по Сирии, пусть даже оно и не будет всеобъемлющим. Это позволит им стать сильнее уже на переговорах с Вашингтоном. Так что шансы есть, и они весьма значительны», — подводит итог Владимир Брутер.