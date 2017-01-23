FAN-TV Лента новостей
Дипломаты РФ выясняют обстоятельства изъятия ребенка у россиянки в Испании
Общество

Дипломаты РФ выясняют обстоятельства изъятия ребенка у россиянки в Испании

Сегодня 14:46
545

Дипломаты РФ выясняют обстоятельства изъятия ребенка у россиянки в Испании

Мадрид, 23 января. Российское посольство в Мадриде получило информацию о гражданке России Ирине Платовой, у которой по решению суда забрали 11-месячного ребенка. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Испании Андрея Константинова, в настоящее время устанавливаются подробности дела российской гражданки.

Как стало известно, в новогоднюю ночь между женщиной и ее мужем произошла ссора, в ходе которой мужчина выгнал ее из дома. Супругу удалось отсудить право опеки над их ребенком, который родился в РФ. Константинов отметил, что сотрудник консульства приедет в город Луго, где ранее состоялся суд. Чтобы понять, о чем идет речь, он встретится с полицией, представителями суда и с самой россиянкой, добавил Константинов.

Напомним, несколько дней назад представитель консульского отдела Посольства России в Барселоне посетил 31-летнего жителя Таганрога Станислава Лисова в тюрьме.

комментарии
Тимур Румянцев
#россия #испания #мадрид
Новости партнеров
Эксклюзив

Милонов о Femen: Либо они помереть должны были, либо поумнеть

Сегодня 17:20
89

Космонавт Волков: Орбитальные заправщики помогут при освоении далеких планет

Сегодня 16:49
118

Сенатор Лукин: Гуманитарные проблемы в Сирии должны решаться комплексно

Сегодня 16:37
99

Франция Фийона возглавит поход против санкций и пророссийское крыло в ЕС — Пушков

Сегодня 16:34
134

Сирия новости 23 января 16.30: 65 террористов уничтожено в Алеппо, сирийская армия сдерживает натиск ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 16:30
519
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Житель Удмуртии насмерть забил знакомую битой и закопал на кладбище

17:32

Делегация Дамаска по неизвестной причине покинула зал переговоров в Астане

17:29

Пьяный пациент избил врача-травматолога в больнице под Волгоградом

17:29

Арабские журналисты подрались из-за непокорной головы на встрече в Астане

17:27

Петербургским детям запретят гулять по кладбищам без родителей

17:25

Милонов о Femen: Либо они помереть должны были, либо поумнеть

17:20

Экс-президент Латвии пожаловалась на «злых и завистливых» земляков

17:19

Торнадо в США оставил без крыши над головой жителей Джорджии

17:16

Тамбовский подросток несколько месяцев планировал убийство своей семьи

17:09

Томские ученые научились предсказывать град и смерчи

17:08

Россия увеличила производство водки

17:05

Бизнесмен из России разбился насмерть на скалистом пляже в Португалии

17:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Житель Удмуртии насмерть забил знакомую битой и закопал на кладбище
Читать
Закрыть