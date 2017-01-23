Дипломаты РФ выясняют обстоятельства изъятия ребенка у россиянки в Испании

Мадрид, 23 января. Российское посольство в Мадриде получило информацию о гражданке России Ирине Платовой, у которой по решению суда забрали 11-месячного ребенка. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Испании Андрея Константинова, в настоящее время устанавливаются подробности дела российской гражданки.

Как стало известно, в новогоднюю ночь между женщиной и ее мужем произошла ссора, в ходе которой мужчина выгнал ее из дома. Супругу удалось отсудить право опеки над их ребенком, который родился в РФ. Константинов отметил, что сотрудник консульства приедет в город Луго, где ранее состоялся суд. Чтобы понять, о чем идет речь, он встретится с полицией, представителями суда и с самой россиянкой, добавил Константинов.

Напомним, несколько дней назад представитель консульского отдела Посольства России в Барселоне посетил 31-летнего жителя Таганрога Станислава Лисова в тюрьме.