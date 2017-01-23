Лавров: Россия и Венгрия рассчитывают на успех переговоров по Сирии в Астане

Москва, 23 января. Венгерская и российская стороны надеются на то, что межсирийские переговоры в Астане станут важным шагом на пути к урегулированию регионального конфликта. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Уделили особое внимание положению в регионе Ближнего Востока и севера Африки, откуда исходят общие для всех угрозы терроризма», — отметил Лавров.

Как ранее сообщало агентство НСН, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура указал на необходимость стабилизации обстановки в САР.

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