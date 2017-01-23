Кремль рассказал о правильном подходе к передаче объектов РПЦ

Москва, 23 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля в вопросе передаче РПЦ тех или иных объектов. Об общем подходе тут не может быть и речи, подчеркнул он.

«Безусловно, тут нельзя говорить о каком-то общем подходе. Это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что Крымская епархия РПЦ попросила передать ей ряд объектов государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Сегодня Песков сообщил, что не обладает информацией об этом обращении.