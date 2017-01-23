Госдеп запрограммирует китайцев на дружбу с США

Вашингтон, 23 января. Госдеп США намерен «завербовать» китайских активистов и культурно «запрограммировать» молодежь страны, чтобы улучшить отношения между двумя странами. Соответствующий гран был опубликован на правительственном портале.

Как говорится в документе, американским некоммерческим организациям, получившим грант, через посольство в Пекине и генконсульства в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхай, Шэньян и Ухань предстоит провести для жителей Китая цикл лекций о политических и культурных ценностях США.

«Американские специалисты займутся культурным программированием китайской аудитории посредством различных образовательных программ — семинаров и тренингов, выставок, музыкальных и театральных постановок», — говорится в описании к гранту.

При этом эксперты отмечают, что к таким курсам Вашингтон прибегает, чтобы контролировать политику в других странах с помощью влияния на сознание граждан, сообщает RT на русском.