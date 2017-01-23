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Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс
Новороссия

Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

Сегодня 13:35
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Новости Новороссии: ВСУ оставили жителей ДНР без света, офицер ВСУ оценил возможные потери при новом наступлении в Донбассе

Новороссия, 23 января. Пять населенных пунктов в ДНР остались без света в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, украинский военнослужащий оценил возможные потери Киева в случае нового наступления в Донбассе.

Ночной обстрел ВСУ оставил без света жителей ДНР

Украинские войска с прошлого вечера 159 раз обстреляли  территорию ДНР. Под огнем оказались окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой, а также ряд населенных пунктов на юге республики. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.

С вечера до 02.00 ночи ВСУ обстреливали поселки Александровка к западу от Донецка, Зайцево под Горловкой, Крутая Балка в окрестностях Ясиноватой, территорию бывшего донецкого аэропорта, а также село Саханка на юге республики. Наряду с 122 и 152-мм артиллерийскими орудиями и минометами калибра 82 и 120 мм, украинские войска также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, глава администрации Новоазовского района ДНР Анатолий Яновский заявил, что пять населенных пунктов на юге республики оказались обесточены в результате ночного обстрела.

Без электричества остались жители сел Коминтерново, Саханка, Сергеевка, Ленинское и Заиченко, ремонтные бригады уже выехали для устранения нанесенного урона.

Напомним, что накануне оперативное командование Донецкой народной республики сообщило о троекратном увеличении числа обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки.

Власти ДНР и ЛНР также неоднократно указывали в последние недели на то, что киевское командование нарушает минские соглашения, стягивая к линии соприкосновения тяжелую технику.

Офицер ВСУ: Наступление в Донбассе обернется колоссальными потерями

Новое наступление в Донбассе обернется для украинских войск колоссальными потерями. Об этом заявил в интервью журналу «Країна» командир батареи 169-го учебного центра «Десна» Глеб Бабич.

По его словам, начало нового наступления будет означать, что киевское командование готово мириться с потерей десятков тысяч своих солдат убитыми.

Техника ВСУ

Украинский военнослужащий рассказал, что изначально ВСУ надеялись вернуть себе контроль над Донбассом в течение года максимум, однако после боев в Дебальцево стало ясно, что урегулирование конфликта требует серьезных шагов на уровне государств. В настоящий момент стороны находятся в состоянии позиционной войны.

Бабич отметил, что успешное наступление на позиции ополченцев потребует от украинских войск пятикратного превосходства в численности, особенно при отсутствии у киевского командования военной авиации, однако даже в этом случае каждые два дня операции будут стоить ВСУ порядка 20 тысяч солдат убитыми.

В ДНР появятся семь новых спортивных федераций

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск, мирная жизнь в ДНР все же идет своим чередом. Так, министерство молодежи, спорта и туризма ДНР заявило сегодня, что на 2017 год запланировано открытие семи новых спортивных объединений, в том числе федерации бейсбола, кинологического спорта и домино. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме вышеперечисленных видов спорта, будут также открыты федерации аэробики, айкидо, шашек и софтбола.

Министерство также напомнило, что в декабре прошлого года в республике открылась федерация йоги.

На сегодняшний день на территории ДНР действует 38 спортивных объединений,  в том числе федерации футбола, баскетбола, автомотоспорта, самбо, компьютерного спорта и другие.

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Андрей Бодров
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