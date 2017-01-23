Проблема на 65 млн рублей: в сфере туризма назревает серьезный скандал

В туристической сфере на сегодняшний день назревает серьезный скандал с информационной системой «Электронная путевка», использование которой было запрещено Федеральному агентству по туризму. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в ситуации.

Еще в мае 2016 года федеральное агентство по туризму заключило государственный контракт с компанией «Астерос» на разработку так называемой информационной системы «Электронная путевка», которая, согласно замыслу, обеспечит контроль и прозрачность деятельности российских туроператоров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эта система даст возможность получать достоверные аналитические и статистические данные. Было обещано, что «Электронная путевка» заработает в 2017 году.

Для разработки «Электронной путевки» «Астерос» наняла субподрядчика в лице ООО «Аэронавигатор». Согласно договору, стоимость работ и услуг составляет 65 миллионов рублей (примерно треть от общей суммы контракта).

Отметим, что еще в декабре 2016 года директор проекта от «Астерос» Алексей Денисов сообщил, что система готова на 80%. По его словам, компания совершила технологический прорыв в области построения информационных систем для государственных заказчиков, которые нуждаются «в партнерах, способных предложить нестандартные решения под возникающие потребности». Это заявление было опубликовано 29 декабря прошлого года.

В свою очередь генеральный директор «Аэронавигатора» Игорь Морачев отправил в «Астерос» письмо, в котором сообщил, что компания не оплатила выполненные работы по созданию информационной системы. И поэтому «Аэронавигатор» оставляет за собой авторские права на результаты интеллектуальной деятельности, в данном случае «Электронную путевку», которая по-прежнему принадлежит «Аэронавигатору». Кроме того, «Астерос» было предложено полностью оплатить создание «Электронной путевки» (65 миллионов рублей), а также 142 тысячи рублей штрафа по статье 395 Гражданского кодекса РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства».

На данный момент складывается крайне неприятная ситуация, когда не только федеральное агентство по туризму оказывается в невыгодном свете, но, возможно, обстоятельства потребуют личного вмешательства вице-премьера Виталия Мутко, который с осени 2016 курирует вопросы туризма и отдыха. Вероятно, Ростуризму придется искать рычаги влияния на «Астерос».

Коммерческий директор «Аэронавигатора» Александр Белей в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что его компания являлась по проекту фактически субподрядчиком компании «Астерос». По его словам, так как «Аэронавигатор» занимается авиацией, они знают, что такое электронный билет (компания принимала участие во внедрении его в Российской Федерации), поэтому хорошо знакомы с этой технологией.

«Нас взяли в этот проект, поскольку мы хорошо знаем и туристический, и авиабизнес. Нам известны международные системы, знаем, как их правильно разрабатывать. Мы работали над этим проектом («Электронная путевка», — Прим. ФАН), включая первый этап. По второму этапу мы создавали все специализированное программное обеспечение. «Астерос» обеспечила комплекс технических средств и подсистемой информационной безопасности для хранения персональных данных туристов. Все остальное — создание, изменение, электронные путевки, взаимодействие со всеми информационными системами — делала наша компания. В начале декабря прошлого года мы эту систему сдали вместе с «Астеросом» Ростуризму. Но в свою очередь «Астерос» повел себя как-то неадекватно, потому что всячески отказывается нам платить за эти работы. Хотя мы передали все и в бумажном, и электронном виде. Все результаты нами были выданы. Более того, мы подписывали некоторые документы, которые передавались в Ростуризм. То есть тяжело сказать, что мы не участвовали в этом, потому что все тестирование с туроператорами осуществлялось компанией «Аэронавигатор». Мы подождали почти месяц, потом написали официальную претензию в «Астерос» с требованием перестать уклоняться от приемки, потому что все, что мы сделали по госконтракту (у нас ТЗ по нашему контракту аналогичное, как госконтракт), заказчик принял без замечаний. В ответ мы получили только угрозы о штрафных санкциях за то, что якобы не всю работу выполнили», — пояснил Александр Белей.

Коммерческий директор «Аэронавигатора» отметил, что в Ростуризм было отправлено письмо. В нем написано. что компания является автором программного обеспечения и других материалов, которые разработаны в рамках контракта. Никакие права компания не передавала, потому что работа не была оплачена. Поэтому, отметил он, программное обеспечение, которое эксплуатируется в Ростуризме, работает незаконно.

«Мы попросили остановить эксплуатацию этой системы либо принять ее у нас, чтобы права были переданы. Причем, как я понимаю, вопрос не столько в перечислении денег, хотя «Астерос» все деньги от Ростуризма получил, а в том, что нам не закрывают работы по актам. Закрыли бы дело, и тогда был бы спор «передан или не передан». Ни работы не закрыты, ни деньги не оплачены. Мы не получили никакого ответа от Ростуризма, к сожалению. Пока. Но месяц еще не прошел, поэтому ждем. Но мы удивились, что опять был объявлен конкурс (на монтаж и установку системы «Электронная путевка», — Прим. ФАН), уже подведены итоги, собраны заявки о том, что конкурс состоялся по третьему этапу. Однако на самом деле в конкурсной документации есть результаты нашей деятельности по второму этапу. Мы написали еще одно письмо в Ростуризм, что считаем неправомерным использование результатов наших работ до их передачи в «Астерос» и, соответственно, дальше в Ростуризм. И мы не совсем понимаем, как сейчас будет развиваться ситуация, намерены идти дальше в суд и отстаивать свое право и перед «Астеросом», и перед Ростуризмом», — рассказал Александр Белей.

Белей отметил, сейчас представители «Астероса» увиливают от принятия работ, пытаясь не заплатить за их выполнение. Хотя, заметил он, слишком много участников рынка, которым они помогали работать с этой системой, могут подтвердить участие «Аэронавигатора» в проекте.