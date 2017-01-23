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Трехлетний ребенок, запертый на сутки в квартире под Пермью, поджег елку и задохнулся
Происшествия

Трехлетний ребенок, запертый на сутки в квартире под Пермью, поджег елку и задохнулся

Сегодня 13:34
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Трехлетний ребенок, запертый на сутки в квартире под Пермью, поджег елку и задохнулся

Пермь, 23 января. Трехлетний мальчик, которого мать оставила без присмотра почти на сутки, поджег искусственную елку и погиб при пожаре. В отношении его матери возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, жительница города Губаха в Пермском крае почти на сутки оставила своего сына без присмотра, заперев квартиру. Ребенок поджег елку и погиб от отравления продуктами горения, передает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное СУ СК РФ. Теперь мать погибшего могут привлечь к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.

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Ксения Тасманова
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