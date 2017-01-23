Оппозиция Сирии рассказала, на что готова ради перемирия

Москва, 23 января. Представители оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам», действующей в Сирии, готовы поехать в любую точку мира для укрепления перемирия в стране. Об этом заявил глава делегации оппозиции на переговорах в Астане Мохаммед Аллуш.

«Мы готовы поехать в любую точку мира для стабилизации перемирия», — сказал он.

Встреча по Сирии в Астане началась 23 января. С предложением о переговорах выступили главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщала НСН. Инициативу поддержал лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.