Ученые нашли главные отличия «фейковых» новостей от настоящих

Кембридж, 23 января. Британские ученые объяснили основные отличия между «фейковыми» новостями и правдивой информацией, которую пользователи получают из различных источников. Специалисты намерены разработать целую методику, которая поможет побороть всякую дезинформацию в СМИ.

«Фейковые» новости с сенсационной быстротой разлетаются по второсортным ресурсам и соцсетям. Но всегда нужно соотносить с реальностью получаемую информацию.

Читая новости, также нужно включать логику и здравый смысл. Также нужно смотреть, каковы источники информации. Едва ли можно верить сведениям, которые опубликовал таблоид, сославшись на анонимный источник.