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Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара
Технологии

Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара

Сегодня 13:39
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Модернизация ПРО: каким щитом Россия будет прикрыта от вражеского ракетного удара

Прикрывающие столицу России соединения ПВО-ПРО провели в 2016 году более 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет и выявили свыше 10 реальных пусков, сообщили в Минобороны РФ. Учения показали, что Москва полностью защищена от ракетного нападения и отрадно, что совершенно новые системы ПРО создаются для перекрытия уже всей территории нашей страны, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По сообщениям российских военных, каждый день на круглосуточное боевое дежурство заступает более 200 операторов систем ПРО-ПВО.

«В 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет», — значится в сообщении военного ведомства.

Более того, за 2016 год радиолокационная станция «Дон-2Н» обнаружила более 10 учебных пусков баллистических ракет и ракет космического назначения.

«Дон-2Н» — это так называемая надгоризонтная РЛС, способная обнаруживать цели в виде баллистических ракет и других объектов на расстоянии до 6000 километров. Она входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), в составе которой есть спутники, непосредственно сама РЛС и системы ПРО А-135. «Амур» защищает нашу столицу и центральный промышленный регион», — рассказывает Алексей Леонков.

РЛС «Воронеж»

По словам военного эксперта, данная система предназначена для того, чтобы после обнаружения спутниками запуска баллистических ракет, радиолокационная станция могла перехватить их и выдать точные координаты цели для комплексов ПРО.

«Те пуски, которые проводились в прошлом году, говорят о том, что данную систему еще раз проверили на работоспособность. Дело в том, что она уже стоит у нас на вооружении достаточно давно — с 1990-х годов. Проверка показала, что система работоспособна и отвечает всем требованиям, которые к ней предъявляются. Но стоит отметить, что система СПРН у нас расширяется. Кроме «Дон-2Н», у нас появилась другая РЛС — «Воронеж», испытывается следующее поколение противоракетного оружия — ракеты А-235 «Нудоль». Это будет мобильная противоракетная система, которую можно будет разместить в любой точке России, а не только в центральном промышленном районе. Новые системы будут способны перекрывать и арктический район, и Дальний Восток, и сибирский регион», — подчеркивает специалист.

Как отмечают Известия, программа развития комплексов эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны должна быть полностью завершена к 2025 году. При этом Россия получит не только надежный противоракетный, но и радиолокационный щит.

«Будет перекрыто все пространство на внешних и внутренних границах. Американцы же сделали ставку на так называемую ПРО Aegis, но дело в том, что эсминцы УРО, которые несут эту систему, могут в пусковые шахты заряжать не только противоракеты, но и крылатые ракеты типа Tomahawk. И мы не знаем, с какой целью будет находиться тот или иной эсминец у наших границ. Если он произведет недружественный пуск, то подлетное время будет достаточно коротким и время реагирования должно быть достаточно быстрым. Поэтому, когда будет существовать сплошное радиолокационное поле, завязанное в единую систему обнаружения и выдачи координат, такие эксцессы будут полностью исключены. Внезапность будет резко сокращена, а наша противоракетная оборона и комплексы ПВО смогут реагировать вовремя, предотвращая внезапное и коварное нападение», — заключает эксперт ФАН.

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Сергей Чемеков
#алексей леонков
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