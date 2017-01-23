Песков рассказал о планах Путина по участию в Мюнхенской конференции

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в графике президента нет посещения этой конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, возможны ли изменения в графике российского лидера, Песков заявил: «Это сложно сказать».

Отметим, что представители России участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов. По традиции на нее съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты.

Напомним, ранее Песков сообщил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в настоящее время согласовывается.