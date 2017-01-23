Труп пропавшего подводного охотника выловили в пруду Петербурга

Санкт-Петербург, 23 января. Тело бесследно исчезнувшего любителя подводной охоты обнаружили в озере Долгое на территории Красносельского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

Спасатели выловили тело погибшего сегодня утром. Предварительно установлено, что речь идет о мужчине, который 19 января отправился на подводную охоту. Ранее специалисты определили возможные места его погружения (озера Безымянное, Долгое и Дудергофское) и приступили к поискам. В обследовании береговой линии озер и акватории были задействованы 17 человек и семь единиц техники.