FAN-TV Лента новостей
Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»
Экономика

Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»

Сегодня 13:44
55

Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин обсудит с главой «Роснефти» Игорем Сечиным итоги работы в минувшем году, а также планы на 2017 год. Встреча лидера страны с главой энергетической компании состоится сегодня.

«Сечин расскажет Путину по «Роснефти», по 2016-му году и о перспективных планах развития компании», — рассказал представитель Кремля, уточнив, что встреча будет публичной.

Песков уточнил, что сейчас президент получает доклады руководителей крупных компаний, особенно энергетических, по итогам минувшего года. «Уже более-менее сложилось понимание о перспективах и планах на 2017 год, чтобы обновить тот объем информации, который есть у главы государства», — добавил он.

Кроме того, сегодня президент обсудит с вице-премьером Дмитрием Рогозиным работу созданной в конце 2016 году Авиационной коллегии.
 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#владимир путин #дмитрий песков #дмитрий рогозин #игорь сечин
Новости партнеров
Эксклюзив

Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара

Сегодня 13:39
48

Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

Сегодня 13:35
78

Закон бизнеса: в Совфеде рассказали, кто первый снимет с России санкции

Сегодня 12:51
438

Сожженная Одесса и вырезанный Киев: ждет ли русскоязычные города Украины судьба Донбасса

Сегодня 12:41
795

В войне за «демократию» все средства хороши: сенатор Климов об иске против Трампа

Сегодня 12:39
232
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»

13:44

Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара

13:39

Ученые нашли главные отличия «фейковых» новостей от настоящих

13:38

Песков рассказал о планах Путина по участию в Мюнхенской конференции

13:36

Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

13:35

Трехлетний ребенок, запертый на сутки в квартире под Пермью, поджег елку и задохнулся

13:34

Кремль рассказал о правильном подходе к передаче объектов РПЦ

13:32

Вопрос президентских выборов не стоит на повестке дня в Кремле

13:24

Труп пропавшего подводного охотника выловили в пруду Петербурга

13:20

Песков рассказал, в каком случае состоится встреча Путина и Трампа

13:18

Ученые обнаружили связь между выбором друзей и ДНК

13:16

Кремль не торопится обсуждать инициативы Трампа

13:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара
Читать
Закрыть