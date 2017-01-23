Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин обсудит с главой «Роснефти» Игорем Сечиным итоги работы в минувшем году, а также планы на 2017 год. Встреча лидера страны с главой энергетической компании состоится сегодня.

«Сечин расскажет Путину по «Роснефти», по 2016-му году и о перспективных планах развития компании», — рассказал представитель Кремля, уточнив, что встреча будет публичной.

Песков уточнил, что сейчас президент получает доклады руководителей крупных компаний, особенно энергетических, по итогам минувшего года. «Уже более-менее сложилось понимание о перспективах и планах на 2017 год, чтобы обновить тот объем информации, который есть у главы государства», — добавил он.

Кроме того, сегодня президент обсудит с вице-премьером Дмитрием Рогозиным работу созданной в конце 2016 году Авиационной коллегии.

