Вопрос президентских выборов не стоит на повестке дня в Кремле

Москва, 23 января. Тема президентских выборов 2018 года не стоит на повестке дня Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о риске низкой явки.

«Ориентиров никаких нет. А главное, что пока тема предстоящих президентских выборов не стоит на повестке дня, пока еще рано об этом», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле не анализировали риски низкой явки на предстоящих выборах.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ведомство серьезно готовится к предстоящему визиту Владимира Путина в Будапешт 2 февраля и с нетерпением ждет его в связи с быстрой сменой международной обстановки, передает «Газета.ру».