Кремль не торопится обсуждать инициативы Трампа

Москва, 23 января. Российские власти не намерены обсуждать инициативы президента США Дональда Трампа, пока не установлены контакты его администрации с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно, потому что пока еще самый начальный период вхождения в дела президента Трампа», — пояснил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что пока начала контактов между администрациями президентов обоих государств не произошло. Комментируя слова Трампа об опасности исламского терроризма, Песков подчеркнул, что терроризм угрожает всем странам, включая Россию.

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