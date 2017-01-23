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Ученые обнаружили связь между выбором друзей и ДНК
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Ученые обнаружили связь между выбором друзей и ДНК

Сегодня 13:16
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Друзья

Лос-Анджелес, 23 января. Близкие друзья становятся для нас практически членами семьи неслучайно, уверены ученые. Тут дело в схожести ДНК, заявили специалисты из Калифорнии.

Во время эксперимента ученые использовали данные генетических кодов более двух тысяч человек, из одного из маленьких городов США. Исследователи изучили 500 тысяч однобуквенных маркеров из генов добровольцев. Выяснилось, что у самых близких друзей 0,1 процент ДНК одинаковый.

Друзья

Затем, что примерно такое же сходство ДНК у нас с вами с троюродными братьями и сестрами. Выходит, что зачастую у самых близких друзей есть общие прапрабабушки и прапрадедушки. Любопытно и то, что, как выяснилось, близким друзьям нравятся одни и те же запахи. Также у них часто совпадают любимые цвета и вкусы в еде.

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Таисия Григорьева
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