Песков рассказал, в каком случае состоится встреча Путина и Трампа

Москва, 23 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом сейчас согласовывается. По словам представителя Кремля, речи о подготовке встречи президентов двух государств в настоящее время не идет.

Песков отметил, что дата возможного телефонного контакта в ближайшее время будет согласована, соответствующий вопрос решается по линии МИД. Говоря о возможности встречи президентов, пресс-секретарь заявил, что все зависит о того, если в ходе телефонного разговора Путин и Трамп сочтут это целесообразным.

Напомним, ранее стало известно, что агенты контрразведки США проводили расследование, касаемо контактов советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна с российскими официальными лицами.