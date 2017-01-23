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Додон заявил, что не даст НАТО просочиться в Молдавию
Политика

Додон заявил, что не даст НАТО просочиться в Молдавию

Сегодня 12:53
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Додон заявил, что не даст НАТО просочиться в Молдавию

Кишинев, 23 января. Молдавия хочет добиться от НАТО признания нейтралитета, заявил президент страны Игорь Додон. Соглашение об этом он намерен предложить на февральской встрече с руководством альянса в Брюсселе. 

Кроме того, Додон рассказал о планах отменить соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишиневе. Документ вступил в силу еще до его инаугурации. «Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдавии со стороны НАТО», — заявил Додон в интервью телеканалу RT.

Как сообщалось ранее, встреча глав стран НАТО и молдавского лидера состоится в столице Бельгии в начале февраля.
 

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Ярослава Замысловатова
#игорь додон
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