Додон заявил, что не даст НАТО просочиться в Молдавию

Кишинев, 23 января. Молдавия хочет добиться от НАТО признания нейтралитета, заявил президент страны Игорь Додон. Соглашение об этом он намерен предложить на февральской встрече с руководством альянса в Брюсселе.

Кроме того, Додон рассказал о планах отменить соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишиневе. Документ вступил в силу еще до его инаугурации. «Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдавии со стороны НАТО», — заявил Додон в интервью телеканалу RT.

Как сообщалось ранее, встреча глав стран НАТО и молдавского лидера состоится в столице Бельгии в начале февраля.

