Мать и пятеро детей отравились угарным газом на Урале

Екатеринбург, 23 января. Мать и пятеро детей сегодня были госпитализировали в больницу Артинского района Свердловской области с признаками отравления угарным газом.

По данным правоохранительных органов, госпитализация потребовалась трем девочкам 2008, 2010 и 2005 годов рождения, а также двум мальчикам 2009 и 2012 года рождения. Вместе с ними в медучреждение отвезли и их мать 1987 года рождения. Трое детей сейчас лежат в реанимации.

Как объяснил официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых, накануне женщина отвела детей в баню, после чего захотела самостоятельно затопить печь в доме (раньше за это отвечал ее муж).

«По предварительным данным, мать детей слишком рано закрыла заслонку печи», — цитирует Горелых «URA.RU».

Известно, что семья состояла на учете в полиции, в том числе из-за злоупотребления алкоголем. Более того, родителям назначали обязательные работы за оставление детей в опасности.