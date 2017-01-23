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Мать и пятеро детей отравились угарным газом на Урале
Происшествия

Мать и пятеро детей отравились угарным газом на Урале

Сегодня 13:00
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Мать и пятеро детей отравились угарным газом на Урале

Екатеринбург, 23 января. Мать и пятеро детей сегодня были госпитализировали в больницу Артинского района Свердловской области с признаками отравления угарным газом. 

По данным правоохранительных органов, госпитализация потребовалась трем девочкам 2008, 2010 и 2005 годов рождения, а также двум мальчикам 2009 и 2012 года рождения. Вместе с ними в медучреждение отвезли и их мать 1987 года рождения. Трое детей сейчас лежат в реанимации. 

Как объяснил официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых, накануне женщина отвела детей в баню, после чего захотела самостоятельно затопить печь в доме (раньше за это отвечал ее муж). 

«По предварительным данным, мать детей слишком рано закрыла заслонку печи»,  — цитирует Горелых «URA.RU».

Известно, что семья состояла на учете в полиции, в том числе из-за злоупотребления алкоголем. Более того, родителям назначали обязательные работы за оставление детей в опасности.

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Ксения Тасманова
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